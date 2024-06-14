★値下★【希少作】中島勝乃利『粉引き鉢』【師：鯉江良二】



中島勝乃利さん、やすらかに - かまくら白萩 中島勝乃利さん、やすらかに - かまくら白萩



中島勝乃利 織部花入 | 古美術佳香 中島勝乃利 織部花入 | 古美術佳香



中島勝乃利 Katsunori Nakashima - ⑥ jyajyajyajya!!! 薪引き出し碗 ... 中島勝乃利 Katsunori Nakashima - ⑥ jyajyajyajya!!! 薪引き出し碗 ...



中島 勝乃利作 カップ 中島 勝乃利作 カップ



常設作家紹介（中島 勝乃利） 常設作家紹介（中島 勝乃利）



中島勝乃利 引出黒茶碗 共箱 中島勝乃利 引出黒茶碗 共箱



中島勝乃利氏を悼む : 一病息災、日本酒が旨い 中島勝乃利氏を悼む : 一病息災、日本酒が旨い



中島勝乃利氏を悼む : 一病息災、日本酒が旨い 中島勝乃利氏を悼む : 一病息災、日本酒が旨い



中嶋勝乃利 織部陶板 | ギャラリー桃青 中嶋勝乃利 織部陶板 | ギャラリー桃青



中島勝乃利さん、やすらかに - かまくら白萩 中島勝乃利さん、やすらかに - かまくら白萩



中島勝乃利 織部陶板 各種 | ギャラリー桃青 中島勝乃利 織部陶板 各種 | ギャラリー桃青



中島勝乃利氏を悼む : 一病息災、日本酒が旨い 中島勝乃利氏を悼む : 一病息災、日本酒が旨い



中島勝乃利の値段と価格推移は？｜7件の売買データから中島勝乃利の ... 中島勝乃利の値段と価格推移は？｜7件の売買データから中島勝乃利の ...



佳香】中島勝乃利 最上位作 融栗谷手 黒茶碗 茶道具 共箱 共布 栞 本物 ... 佳香】中島勝乃利 最上位作 融栗谷手 黒茶碗 茶道具 共箱 共布 栞 本物 ...



∇花∇瀬戸の陶芸家【中島勝乃利】作 織部(オリベ)沓茶碗 共箱付 現代 ... ∇花∇瀬戸の陶芸家【中島勝乃利】作 織部(オリベ)沓茶碗 共箱付 現代 ...

希少作★中島勝乃利『粉引き鉢』【師：鯉江良二】中部の作家では随一の作家 故中島勝乃利さん粉引き鉢です。（師匠は 鯉江良ニさん）お刺身盛り付けても前菜でも、なんでも映える、ちょうどいいのサイズ感です。これを逃すと2度と出逢えないと思い購入しました。高台の赤貝の跡が中島さんらしくて大好きなポイントです。どなたか お好きな方に巡り合ってほしいと願っております。食卓で使用し楽しんでいたので 数箇所に化粧がとれいますがそれもいい雰囲気になっており 気にならない方におすすめです。幅 約175ミリ奥行 約155ミリ高さ 約60ミリ素人採寸です。誤差はご容赦ください。【陶歴】1963 愛知県瀬戸市に生まれる1981 愛知県立瀬戸窯業高等学校デザイン科卒業1983 同校 陶芸専攻科修了1986 メキシコ・トルーカ陶磁器学校勤務1991 帰国後 愛知県北設楽郡設楽町にて陶器を中心とした制作活動に入る1994 瀬戸市に制作拠点を移す2009 北設楽郡設楽町に移転2014年に他界1992年、黒田陶苑（東京）にて個展、1994年ギャラリー顕美子（名古屋）にて個展。国内外にて展覧会多数。注意事項作家の作風をご理解の方のみ、購入をお願い致します。★デリケートな方は お控えください。過度なお値下げはご容赦ください。#内田鋼一#中田篤#伊藤環#イバタカツエ#岩田圭介#中里花子#石田誠#大隈美佳#中島勝乃利#鯉江良二#鈴木五郎