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★値下★【希少作】中島勝乃利『粉引き鉢』【師：鯉江良二】
商品番号 M29691204021
商品名

★値下★【希少作】中島勝乃利『粉引き鉢』【師：鯉江良二】
ブランド名 Mspare
特別価格 税込 3,237 円
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商品詳細

希少作★中島勝乃利『粉引き鉢』【師：鯉江良二】中部の作家では随一の作家　故中島勝乃利さん粉引き鉢です。（師匠は　鯉江良ニさん）お刺身盛り付けても前菜でも、なんでも映える、ちょうどいいのサイズ感です。これを逃すと2度と出逢えないと思い購入しました。高台の赤貝の跡が中島さんらしくて大好きなポイントです。どなたか　お好きな方に巡り合ってほしいと願っております。食卓で使用し楽しんでいたので　数箇所に化粧がとれいますがそれもいい雰囲気になっており　気にならない方におすすめです。幅　　約175ミリ奥行　約155ミリ高さ　約60ミリ素人採寸です。誤差はご容赦ください。【陶歴】1963　愛知県瀬戸市に生まれる1981　愛知県立瀬戸窯業高等学校デザイン科卒業1983　同校　陶芸専攻科修了1986　メキシコ・トルーカ陶磁器学校勤務1991　帰国後　愛知県北設楽郡設楽町にて陶器を中心とした制作活動に入る1994　瀬戸市に制作拠点を移す2009　北設楽郡設楽町に移転2014年に他界1992年、黒田陶苑（東京）にて個展、1994年ギャラリー顕美子（名古屋）にて個展。国内外にて展覧会多数。注意事項作家の作風をご理解の方のみ、購入をお願い致します。★デリケートな方は　お控えください。過度なお値下げはご容赦ください。#内田鋼一#中田篤#伊藤環#イバタカツエ#岩田圭介#中里花子#石田誠#大隈美佳#中島勝乃利#鯉江良二#鈴木五郎
http://narcologia.ru/goods/preference87638.html
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