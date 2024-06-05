あゆさま専用♡簡易リボンラッピング

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即購入不可着払い設定ですが送料はご購入前に追加させて頂きますこちら商品は木製ではなく木目調樹脂食器です木目調樹脂は削って名入れ等をします削った箇所は白くなります衛生面に問題はありません▪商品のお値段▪サイズは画像欄をご覧ください商品個数とデザインと共にお問い合わせ下さい大量オーダーの場合は在庫のご確認をお願い致します＊木目調樹脂＊名入れ込①～④⑧・・・600円⑤⑥・・・・・700円⑦・・・・・1000円＊まとめてお得割引＊3つ目から100円引名入1番4個注文例・600+600+500+500+送料買えば買うほどお得になります♡＊デザイン＊片面・名前＊ニコちゃん・・無料・動物お顔・・・・・・200円・メッセージ・・2文字10円・漢字・・・・・1文字10円・ニコちゃん・アニマル以外300円～※食洗機対応・木目調全商品たわしの様な硬い素材で洗わないでください＊個包装＊簡易50円簡易+リボン100円＊まとめ包装＊簡易50円簡易+リボン100円ギフトラッピング400円【送料】定形外350円～メルカリ便800円~個数と量により変わります何でもお気軽にご相談ください名入れお祝いプチギフトプレゼント母の日父の日敬老の日家族お揃いペア名入食器卒園入園卒業記念記念品安いお得世界で一つ心のこもった贈り物