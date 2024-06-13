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商品詳細
天然木（チェリー材）の座面回転昇降スツールの出品となります。座面回転状況問題ありません。画像のとおり新品ではなく中古品となりますので中古品をご理解いただける方よろしくお願いいたします。
http://narcologia.ru/goods/choice971785.html
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