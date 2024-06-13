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Christofle　箸置き４個
商品番号 F93351583165
商品名

Christofle　箸置き４個
ブランド名 クリストフル
特別価格 税込 1,776 円
在庫状況 あり

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商品詳細

かなり以前から引き出しに入れたままのクリストフル未使用ですが古い物です銀磨きでお手入れ必要ですご理解いただける方にお願いいたします
http://narcologia.ru/goods/choice745485.html
http://narcologia.ru/goods/unusable136774.html
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