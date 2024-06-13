Christofle　箸置き４個

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商品詳細
かなり以前から引き出しに入れたままのクリストフル未使用ですが古い物です銀磨きでお手入れ必要ですご理解いただける方にお願いいたします
http://narcologia.ru/goods/choice745485.html
http://narcologia.ru/goods/unusable136774.html
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