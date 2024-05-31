イケア3人掛けソファベッド

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商品詳細
商品の大きさ：高さ（背もたれクッション込み）:96cm高さ背もたれ:79cm幅:230cm奥行き:99cmシートの奥行き:60cmシートの高さ:44cmベッド幅:140cmベッド長:200cm送料が高いので引き取りの方がいいかもしれません。ソファーカバーを使ったのでソファー自体は綺麗です。
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