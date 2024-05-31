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イケア3人掛けソファベッド
商品番号 T84155774085
商品名

イケア3人掛けソファベッド
ブランド名 イケア
特別価格 税込 5,880 円
在庫状況 あり

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商品詳細

商品の大きさ：高さ（背もたれクッション込み）:96cm高さ背もたれ:79cm幅:230cm奥行き:99cmシートの奥行き:60cmシートの高さ:44cmベッド幅:140cmベッド長:200cm送料が高いので引き取りの方がいいかもしれません。ソファーカバーを使ったのでソファー自体は綺麗です。
http://narcologia.ru/goods/teaspoonful996451.html
http://narcologia.ru/goods/moisture645469.html
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