簡易宮セット パイン材高さ3段階調整脚付きすのこベッド セミダブル ...

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ご覧いただきありがとうございます。必ずプロフィールのご確認をお願い致します。新品商品につきお値下げ不可です。他のフリマでも販売しております。購入前に必ずコメントをお願い致します。❁.。.:*:.。.✽.。.:*:.。.❁.。.:*:.。.✽.。.:*:.。.❁.。.【商品説明】3段階に高さを調節できる脚付きすのこベッド(セミダブル)と簡易宮のセット！北欧産パインフレームを使用した、通気性と耐久性に優れた頑丈設計。ナチュラルは無垢材のやさしさ、爽やかなホワイトウォッシュ、シックなブラウンの３色。簡易宮はベッドフレームに引っ掛けるだけの簡単取付。スマホなどの小物を置くのに便利なサイズで好きな位置に取り付け可能な簡易宮です。サイズ【商品サイズ】ベッド：（約）W120×D200×H26cm宮：W40×D15×H7cm【商品重量】ベッド：20kg宮：0.9kg【梱包サイズ】ベッド：（約）W122×D26×H20.5cm宮：W46.5×D17.5×H4cm【梱包重量】ベッド：21kgカラーナチュラル ブラウンホワイトウォッシュ素材ベッド：フレーム：天然木（パイン材）、すのこ：積層合板（LVL）宮：天然木（パイン材）、スチールその他組立商品【注意事項】※ご覧のモニターやブラウザの設定、照明等により、画像と実物の色合いが、若干異なる場合が御座います。※送料無料！北海道は別途【2,000円】頂きます。※沖縄その他離島は送料が高額になりお見積りにお時間がかかる兼ね合いでお取り扱いができません。LPS-TN-01SD--BR～LPS-TN-01SD--WHW