モロッコ プフpouf スツール　クッション　収納

モロッコ インテリア雑貨 プフ置き物、物入れ、スツール、足置き等に使えます。カラー ブラウンサイズ 直径40〜45センチ高さ28〜30センチ素材 山羊革モロッコで購入し、半年ほど使用しました。ハンドメイドの革製品のため、特有の革の匂いがあります。全体的にムラがあり、底にきずがありますのでご了承ください。返品交換はご遠慮ください。畳んだ状態で発送いたします。テイスト···アジアン主な素材···その他張り地の素材···本革



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