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【未開封品】ソードアートオンライン　10周年　一番くじ　アスナドレスフィギュア
商品番号 X71733244850
商品名

【未開封品】ソードアートオンライン　10周年　一番くじ　アスナドレスフィギュア
ブランド名 Xspare
特別価格 税込 1,672 円
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商品詳細

未開封品です。素人保管のため外箱に多少のスリ傷はありますので、美品をお求めの方はご遠慮お願いします。即購入可ペットなし、非喫煙#SAO#アスナ#ソードアートオンライン
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