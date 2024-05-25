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掻き桐硯箱　平安象彦作製品　鶴高蒔絵　金銀漆
商品番号 W38509891617
商品名

掻き桐硯箱　平安象彦作製品　鶴高蒔絵　金銀漆
ブランド名 Wspare
特別価格 税込 2,660 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきまして有り難うございます。平安象彦作による掻き桐金銀漆高蒔絵の硯箱です。時代物ですが　桐箱の状態、硯、水滴の損傷は目立つほどではありませんが　写真9枚目に蓋裏の内側角に一部のみに漆の剥がれが約1センチ弱　あります。写真でお確かめ下さいませ硯表面も凹み等は無くて平らです。漆の剥がれは蓋裏一部のみにて全体的に　時代物でも美しい状態でございます。長さ　　26.5幅　　　9センチ全体的には細長い感じです筆置　墨置き　つくってあります。ご検討お願い致します#硯箱　掻き桐金銀漆高蒔絵　鶴の絵
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