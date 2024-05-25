掻き桐硯箱　平安象彦作製品　鶴高蒔絵　金銀漆

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2023年最新】象彦 硯箱の人気アイテム - メルカリ

ご覧いただきまして有り難うございます。平安象彦作による掻き桐金銀漆高蒔絵の硯箱です。時代物ですが 桐箱の状態、硯、水滴の損傷は目立つほどではありませんが 写真9枚目に蓋裏の内側角に一部のみに漆の剥がれが約1センチ弱 あります。写真でお確かめ下さいませ硯表面も凹み等は無くて平らです。漆の剥がれは蓋裏一部のみにて全体的に 時代物でも美しい状態でございます。長さ 26.5幅 9センチ全体的には細長い感じです筆置 墨置き つくってあります。ご検討お願い致します#硯箱 掻き桐金銀漆高蒔絵 鶴の絵