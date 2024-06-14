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ステンドグラス　イギリスアンティーク　英国雑貨
商品番号 O21330421226
商品名

ステンドグラス　イギリスアンティーク　英国雑貨
ブランド名 Osmall
特別価格 税込 4,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

イギリスアンティークのステンドグラスです。年代　　1920サイズW26×H22×D4.5アンティークなので、ペンキが剥げてる部分、剥げそうな部分あります。素材···ガラステイスト···アンティーク・クラシック、シャビーシック
http://narcologia.ru/goods/approximate23720.html
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