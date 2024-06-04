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AKAI MPC ONE + 128GBのSDカード付き
商品番号 P16274949765
商品名

AKAI MPC ONE + 128GBのSDカード付き
ブランド名 アカイプロフェッショナル
特別価格 税込 21,700 円
在庫状況 あり

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商品詳細

AKAIのスタンドアロンサンプラーMPCONEです。半年前頃に中古で購入しましたが、ほぼ使用しなかったため手放すことにしました。【状態について】屋内（自宅）のみでの使用で、あまり多くは使用しておりません。パッド部分に若干細かい傷がありますが、全体の状態は良い方だと思います。しかしあくまで中古なので、神経質な方は購入をご遠慮いただき、その点ご了承頂ける方のみ購入をお願いします。【動作について】ディスプレイの不良でメーカーに修理に出し、マザーボード交換され戻ってきたもので、当方でも確認しましたが動作問題ありません。【付属品について】本体、アダプター、USBケーブル、クイックスタートガイド、MPCsoftwarepackageInstructions、簡易説明書。・箱はありません。・本体ファームウェアを最新版2.11にアップデートしてあります。・今回は128GBの初期化したSDカードに、本体アップデート後にwebsiteで各自ダウンロードが必要なSynthとExpansionのスタンドアロン用追加コンテンツ(スタンドアロンで読み込みできなかったものは除外しています)を入れてあるものをお付けしますので、通常商品が届いてからまず行わなければならないアップデート作業や、拡張音源のインストール方法を調べるなどの煩わしい作業をすることなく電源を入れてすぐに音出し制作に入ることができます。価格交渉は受付しておりません。上記コメントには返信いたしかねますのでご了承ください。即決購入頂ける方のみご購入をお願いいたします。MPCONEAKAI#AKAI#MPCONE
http://narcologia.ru/goods/stepchild506952.html
http://narcologia.ru/goods/Sydney917749.html
http://narcologia.ru/goods/Stanford330273.html

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