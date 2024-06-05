美品 ニトリ ソファベッド ソファ ノアーク2 3人掛け おしゃれ k0298

○●○購入前に必ずお読みください○●○※※コメント無し購入はお控えください※※⭐︎★⭐︎★⭐︎★配送料金無料エリア★⭐︎★⭐︎★⭐︎※大阪府大阪市平野区長原駅から約20km圏内上記エリアに該当しない方は、【送料が別途発生】しますので購入前に必ずコメントをお願い致します！メルカリ専用のたのめる便、もしくはヤマト運輸らくらく家財宅急便にて発送いたします！引き取りに来られる場合は価格の相談致しますので気軽にご相談くださいませ♪⭐︎★⭐︎★⭐︎★⭐︎★⭐︎★⭐︎★⭐︎★⭐︎★⭐︎★⭐︎★⭐︎収納された座面を引き出せば、さらに大きなカウチソファになり、ベッドとしても利用可能です。またカウチ部分を開ければ大容量の収納スペースがございます。メーカーNITORIニトリ商品名ノアーク2布張りカウチソファベッドサイズ2100×1410×860状態目立つ傷や汚れなどなく美品となります。参考価格79900円家具 家電 アウトドア 筋トレ器具 生活用品など幅様々な商品多数出品しております！ハッシュタグをつけて↓#総合リサイクルHOUSE○○○○の部分にお目当ての商品を検索した場合、一覧に当店が出品している商品が表示されます！まとめてご購入の場合、お値引きの相談や交渉も承っております。検索して、お気軽にご相談くださいませ！



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