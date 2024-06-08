【最終価格です！】ニトリ1人掛け電動本革リクライニングソファ

3.4年前にニトリにて購入したものです。部屋が狭くなり出品することにしました。今販売されているソファと大体同じソファですが（定価:89,800円）USBポートはありませんが、サイズはこちらの方がやや大きいのでゆったり使うことができます。取扱説明書はありません。付属のコンセントを使ってボタンでリクライニングができます(^^)5mm程度の白く小さな色が剥げたようなものが数ヵ所あります。6.7枚目の写真に載せております。あくまで素人検品ですので、神経質な方のご購入はご遠慮くださいm(__)mリクライニング動作は確認済みで問題ありません。梱包配送たのメル便にて発送します。かなりお安くお譲り＆送料等の関係もありますので、お値引きはご遠慮願います。即購入可です。よろしくお願いいたしますm(__)mソファサイズ…1人掛け機能…電動リクライニング主な張り地…天然皮革(本革)カラー…ダークブラウンサイズ…幅85×奥行82×高さ92cm（約）コードの長さ…3m40cm（約）＊素人採寸



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