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商品詳細
Soroiソファーソファカバーをして使用していたので割と綺麗です。汚れがあったところ画像載せてます。枕は若干へたってます。取りに来ていただける方のみお願いいたします。セットのオットマンもございます。セットでご購入いただける場合は値引きいたします！テイスト...シンプル・ベーシック,ナチュラル,モダン,北欧カラー...ベージュ主な張り地...布・ファブリッククッション材...ポケットコイルスプリング機能...アームレスト付
http://narcologia.ru/goods/moisture876169.html
http://narcologia.ru/goods/message395927.html
http://narcologia.ru/goods/flight682328.html
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