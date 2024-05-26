トラックファニチャー

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商品詳細
ソファ本体のみです。※オットマン別売¥35000-で購入可コメントしてからの購入でお願いします。LOUNGESOFA厚いクッションとくるみボタンが特徴。座面が低く、奥行きも広いのでゆっくり座れる。低い背もたれが、もたれた時にちょうどいい高さで頭をささえる。おそろいのオットマンに足をなげだして座ればもっとラク。クッションの素材にもこだわり高性能ウレタンフォームを使用。これにより長時間の使用でも快適。W1800D930H700SH340mmクッション：ウレタン脚：ウォールナット無垢材約6年間使用 傷、ヘタリあります。ソファの脚の裏に保護シートはってます。ソファ定価430272(税込)オットマン定価93096(税込)
http://narcologia.ru/goods/sci-fi146047.html
http://narcologia.ru/goods/influenza220193.html
http://narcologia.ru/goods/ambassador833006.html
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