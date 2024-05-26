タンタンの大冒険　スノーウィー スープ皿 食器　Tintin snowy

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商品詳細
お皿/お椀/デザート食器...セット(3つ以上),スープカップ,サラダボウルカラー...ホワイトグラス/カップ/酒器...セット(3つ以上)素材...陶磁器(セラミック)皿/プレート形状...丸サイズ 直径16センチ４枚セット自宅で使用しました。多少細かな傷などあるかと思いますがチップはありません。ユーズド品にご理解ください。最後の写真のパスタ皿は別で出品しています。おまとめでご購入頂けるのであれば10000万円でお譲り可能です。コメントよろしくお願いいたします(*^^*)タンタンの大冒険 スノーウィーTintinSnowy ワイヤーフォックステリア 犬食器 サラダ皿 スープ皿
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