超綺麗　高品質　ウルグアイ産アメジストドームクラスター 濃紫　天然石　原石

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月末セールサイズ:高さ116mm横幅127mm奥行き110mm重さ2050g台座付きこちらのアメジストドームはソファーの形、濃い紫色、きらきらして全体的に綺麗です！アメジストは良い運気を集め、財運や事業の成功をもたらすとされています。愛情や絆といった、アメジストが招く効果をさらに強力に「引き寄せて」くれる、強いパワーストーンの原石といえるでしょう。宇宙はいつもあなたを守っている。いつも最良な道にあなたの魂を導いている。アメジストは過剰に働くマイントを静かにしてくれます わたしは大丈夫ですって心から思うようになり、本当の安心感に出会わせてくれます 1点物になります。ご縁を感じていただけましたらどうぞお迎えよろしくお願いいたします。◆天然石には特有のクラック・凹み・かけ・インクルージョン・サイズ誤差等、含まれます。◆撮影環境や露出、お使いの端末や照明により色合いが違って見える場合があります。特に色合いや品質が気になる方は実店舗で実物をご覧になって購入される事をオススメいたします。◆あくまでも趣味で収集、取り寄せたものです。完璧を求める方、神経質な方はご遠慮下さい。ショップのような対応、知識はございません。◆写真の品物をお届けします。