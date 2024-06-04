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NARUMIのパーティーセット 大1 小5
商品番号 V74830825321
商品名

NARUMIのパーティーセット 大1 小5
ブランド名 ナルミ
特別価格 税込 1,752 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー...ホワイト種類...皿・プレート素材...陶磁器サイズ...大（直径：25.0cm～）形状...丸大皿と小皿のセットです。大皿のサイズは、27センチです。小皿のサイズは、16センチです。かなり綺麗な絵柄です。よろしくお願いします。ご覧頂きありがとうございます。
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