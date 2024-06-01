コナブリューイング　ミニサーフボード　オブジェ

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商品詳細
数年前にハワイ島のコナブリューイングのレストランのショップで購入しました。未開封のまま、保管してました。コナブリューイングの代表的なLONGBOARDの絵柄です。未使用品ですが、自宅保管にご理解頂ける方宜しくお願い致します。サイズ タテ 51cm程度 幅 21.5cm 厚さ 0.8cm程度サーフボードの種類...その他
http://narcologia.ru/goods/symmetric284045.html
http://narcologia.ru/goods/insignificant540182.html
http://narcologia.ru/goods/financier170660.html
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