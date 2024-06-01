ドイツ製 ヴィンテージ 燭台 ロウソク立て 陶器製

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・ご覧いただきありがとうございます♪最近プロフィール必読の方が増えておりますが、全商品即購入OKですので宜しくお願い致します。プロフィールも記入済みですので興味のある方は一読お願い致します。☆ブランド名：madeinGermany☆商品名：陶器製4口燭台花柄ろうそく立てろうそくスタンド☆色：ホワイトゴールド☆サイズ：幅19cm奥行17cm高さ28cm☆状態：中古画像の状態を参考にお願い致します。特筆すべき点は文章を記載いたします。中古品である性質上、気づきにくい汚れやダメージがある場合が御座います。ご理解の程宜しくお願い致します。----------------------------------------------------------------------------◆注意事項・到着時の破損はメルカリへの連絡をお願い致します。・あまり取引メッセージの回数は多くありません。沢山お返事出来ません。・発送には再利用段ボールや古紙、緩衝材を使います。破損しない事を優先致します。・過度な値下げ、マナーの悪い方からのコメントはお返事せずに削除します。----------------------------------------------------------------------------お気に入りの商品と出会っていただけたら嬉しいです♪他にもレトロ雑貨ビンテージアイテム食器など出品中です。随時、ヨーロッパ（ITALY,FRANCE)アンティーク家具や小物、雑貨など、食器はNoritake（ノリタケ）wedgwood（ウェッジウッド）など出品していくのでフォローなどしてお待ち頂けたら嬉しいです。宜しくお願い致します。