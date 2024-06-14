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1133❣️十字架　木彫り　オブジェ　アンティーク
商品番号 D59792059927
商品名

1133❣️十字架　木彫り　オブジェ　アンティーク
ブランド名 Dankle
特別価格 税込 2,301 円
在庫状況 あり

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商品詳細

十字架　木彫り　オブジェサイズ黄矢印長さ　約35cm商品状態祖父の倉庫で保管されていました。キズ汚れなどありますがとても素敵な一品です♪コメント返信は一切行なっておりませんので予めご了承ください。当方のプロフィールの確認を宜しくお願い致します。
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