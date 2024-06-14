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- 1133❣️十字架 木彫り オブジェ アンティーク
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商品詳細
十字架 木彫り オブジェサイズ黄矢印長さ 約35cm商品状態祖父の倉庫で保管されていました。キズ汚れなどありますがとても素敵な一品です♪コメント返信は一切行なっておりませんので予めご了承ください。当方のプロフィールの確認を宜しくお願い致します。
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