1133❣️十字架　木彫り　オブジェ　アンティーク

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十字架 木彫り オブジェサイズ黄矢印長さ 約35cm商品状態祖父の倉庫で保管されていました。キズ汚れなどありますがとても素敵な一品です♪コメント返信は一切行なっておりませんので予めご了承ください。当方のプロフィールの確認を宜しくお願い致します。