イームズ　バード　箱付　①

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商品詳細
リプロダクトではなくオリジナルになります。引っ越しのため断捨離中‼️⚠️✅プロフ必読✅⚠️‼️★完璧を求める方は購入控えてください。＊個人での確認になりますので、商品の傷等の見落としがある場合がございます。心配な方商品の状態の確認は「購入前」にコメントください。当方から購入される方はプロフィール内容全て同意し購入したと見なします。カラー···ブラック
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