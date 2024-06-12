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- ガラス デザートグラス コンポート 5点セット
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商品詳細
ガラスと陶磁器でできたきれいなデザート鉢です。3つを数回使用しています。この品物は中古品です。※プロフィールを必ずご覧ください。お皿/お椀/デザート食器...セット(3つ以上)カラー...ブルー素材...ガラス
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