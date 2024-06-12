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ガラス デザートグラス コンポート 5点セット
商品番号 S29730691031
商品名

ガラス デザートグラス コンポート 5点セット
ブランド名 Sankle
特別価格 税込 1,692 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ガラスと陶磁器でできたきれいなデザート鉢です。3つを数回使用しています。この品物は中古品です。※プロフィールを必ずご覧ください。お皿/お椀/デザート食器...セット(3つ以上)カラー...ブルー素材...ガラス
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