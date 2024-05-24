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GIJOE Deep Sea Diver 1999　ジーアイジョー　GIジョー
商品番号 N37927317271
商品名

GIJOE Deep Sea Diver 1999　ジーアイジョー　GIジョー
ブランド名 ハズブロ
特別価格 税込 9,812 円
在庫状況 あり

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商品詳細

GIJOE1999年KBトイズ限定発売商品ディープシーダイバーDeepSeaDiverDANGEROFTHEDEPTHS個体番号入り数量限定生産品です！付属品ドックタグダイビングスーツ　グローブ　ブーツ　ヘルメット　チェストプレート　ウェイトベルト　エアーゲージホースコンパス　ナイフ　シース　ハンマー地図　ブイ　35th記念コイン（＋金貨3枚）イールタイムレスコレクションの中でも一番人気のあるG.I.ジョーかと思います！お探しの方は是非ご検討ください。#GIJOE#ジーアイジョー#スーパーパワーズ#シークレットウォーズ#12インチフィギュア#MEGO#gijoe#ミル・マスカラス#ハルクホーガン#特攻野郎Aチーム#Kenner#MARVEL#マーベル#コンバットジョー#TAKARA#ビンテージフィギュア#ヴィンテージフィギュア#アメリカントイ#アメトイ#アメキャラ#ヴィンテージドール#激レア#ビンテージ#古い#貴重#懐かしい#レトロ#1970年代#1970#可動フィギュア#12インチフィギュア#変身サイボーグ#タイガーマスク#シードウェラー#ディープシー#嘉手納基地#スティーブマックイーン#大脱走#まんだらけ#昭和#ACTIONMAN#21ヶ所フィギュア種類...アクションフィギュア性別...男素材...PVCスケール...1/6
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