ファイヤーキング　ピンク　スワール　シュガー\u0026クリーマー

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FIRE-KINGピンク スワール シュガー(フタなし)\u0026クリーマーアメリカのアンティークモールで購入し飾ってました。家が手狭になり保管場所の確保が難しいため手放します。シュガー側面に吹きつけの剥がれのような小さなキズのような(写⑥)のがありますがその他未使用かと思うほどキレイな状態です。傷や汚れなど判断に誤差が出てしまうためご購入前に画像での確認をお願いします。気になる点がありましたらコメントでご質問ください。アンティーク品(経年劣化によるキズやヨゴレ)やミルクガラスの特性(練りムラやヘアーラインなど)にご理解のある方のご購入をお願いいたします。梱包にはリサイクル品を使用させていただく場合があります。#アンティーク #ビンテージ #ミルクガラス #ファイヤーキング #キッチン #雑貨 #アメリカン