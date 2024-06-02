茶道具 女桑 利休 水屋屏風 隠屏風 間仕切り とりの子 行書 屏風 二曲 ...

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#kimonoのインテリア、住まいはこちら--------------------------------------------ut9/92--------------------------------------------－商品詳細－商品【商品】屏風--------------------------------------------サイズ(約)【高さ】151cm【幅】 151cm【厚さ】1.9cm本紙【縦】 108cm【横】 54.5cm--------------------------------------------状態中古品となります。細かい傷や汚れ等の使用感がございます。ご了承の上ご入札ください。目立った大きい破れなどはございませんがシミ、汚れなどございます。長期保管品ですのでご理解くださいませ。佐川急便着払い260サイズにて発送いたします。※発送方法は、商品、あるいは商品の箱に直接プチプチを二週巻き発送します。巻き段ボール・段ボールでの梱包はありませんのでご理解の上ご入札に参加ください。その他細かな詳細は画像参照でお願いします。扱っている商品は骨董品や中古品を扱っております。極端に目立つ欠損は説明文・画像にて表記致しますが、多少スレ・キズ・汚れなどがある品としてご理解下さい。--------------------------------------------茶道具女桑利休水屋屏風隠屏風間仕切りとりの子行書屏風二曲衝立女桑縁二枚折パーテーション書書道片面使⑤テイスト...和風