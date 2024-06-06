深川製磁　カフス　ネクタイピン　セット　有田焼　　宮内庁御用達　船　船舶　ボート

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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます♪有田焼の宮内庁御用達窯、深川製磁のカフスとネクタイピンのセットとなります。深川ブルーの紺碧に金色の船の図が浮かび上がっている素敵な品です。カフス、ネクタイピン共に裏側に深川製磁のマークである富士流水の刻印があります。箱はシミ等のヨゴレがあります。長期自宅保管の品です。品物は個人的には美品だと思いますが、経年劣化等に理解のある方、お願いします。バラ売り＆お値引きはごめんなさい。
http://narcologia.ru/goods/assessor687203.html
http://narcologia.ru/goods/reboot592836.html
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