アネスト岩田キャンベル スクリュードライバー TL9071B

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商品詳細
スクリュードライバー:ねじの締め付けや緩め作業に・ピストルタイプ・小ねじ向け・正転・逆転切り替え可能・インパクトタイプ・ドライバービット付き(+、-)【仕様】形式:TL9071Bチェックサイズ:6.35mmトルク:54N・m空気消費量:180L/min無負荷回転数:13000rpm本体寸法長さ×奥行き×高さ:148×42×155mm本体質量:0.90kg
http://narcologia.ru/goods/approximate978020.html
http://narcologia.ru/goods/unusable645974.html
http://narcologia.ru/goods/peroration84815.html
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