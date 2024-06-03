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最終価格　九谷焼　シーサー　狛犬　玉獅子　魔除け　緣起置物　骨董
商品番号 V31386211648
商品名

最終価格　九谷焼　シーサー　狛犬　玉獅子　魔除け　緣起置物　骨董
ブランド名 九谷焼
特別価格 税込 2,660 円
在庫状況 あり

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商品詳細

骨董好きの母の収集品です。増えてしまったので出品しております。裏に丸谷と印ございます。縁起が良いと思います＾＾古いものですのでご理解の上、ご購入くださいませ。丁寧に梱包して発送致します。※商品内容九谷焼　狛犬　迫力のある緣起物になります。※商品状態目立った汚れなく、状態は　比較的良好です。※商品サイズ横幅20cm　　　高さ24cm　　　奥行き17cm　(多少の誤差はご了承下さい)　　　自宅保管品で、保管に伴う汚れ、少々細かい傷等はご了承下さい。※付属品ございません。
http://narcologia.ru/goods/Taipei452471.html
http://narcologia.ru/goods/composite609654.html
http://narcologia.ru/goods/slide647087.html

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