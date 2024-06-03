最終価格　九谷焼　シーサー　狛犬　玉獅子　魔除け　緣起置物　骨董

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商品詳細
骨董好きの母の収集品です。増えてしまったので出品しております。裏に丸谷と印ございます。縁起が良いと思います＾＾古いものですのでご理解の上、ご購入くださいませ。丁寧に梱包して発送致します。※商品内容九谷焼 狛犬 迫力のある緣起物になります。※商品状態目立った汚れなく、状態は 比較的良好です。※商品サイズ横幅20cm 高さ24cm 奥行き17cm (多少の誤差はご了承下さい) 自宅保管品で、保管に伴う汚れ、少々細かい傷等はご了承下さい。※付属品ございません。
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