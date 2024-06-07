LED間接照明　北欧名作　フラワーポット　置物　雰囲気づくり　寝室　ディスプレイ

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10800円→9800円北欧 デンマーク ヴェルナー・パントン フラワーポット 名作コードレス タッチ式 ナイトランプ 間接照明 テーブルランプ LED＊丸みを帯びたシルエットがどの角度から眺めても美しい～～＊持ち運び可能なので、室内外問わず照らしたい場所に優しい光を灯せます～～（テラス、ベランダ、キャンプ、結婚式、イベント、パーティなど）＊3段階調光（電球色、白色、昼白色）可＊スイッチでON/OFFサイズ：写真ご参照色： ①ライトグレー ②ホワイト（マット） ③ブルー ④マスタードイエロー ←新色⑤バービーピンク←新色⑥群青色←新色⑦ビリジアン←新色 （ご購入後希望色をお知らせください）素材：金属、プラスチック（シェード裏）USB充電コード付きです。充電中の点灯可。光源交換不可。リプロダクト品です。※室外使用時は転倒、雨濡れなどにご注意ください。※輸入品なので細かい作りが荒い場合がございます。as