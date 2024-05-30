3個　開運 オルゴナイト ピラミッド 健康 浄化 金運 水晶 金箔 クリスタル

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#ちゅんさん★ストーン☆オルゴナイトまとめ割りあり。【商品名】G021 オルゴナイト ピラミッド型 水晶球 金箔 置物 インテリア 3個【カラー】 写真参照ください【サイズ】約 一辺5cm、高さ5cm【素材】 金属、樹脂、天然石最近、ついてないな、運が悪いな、調子がでないなってことはありませんか？気分転換、心機一転、オルゴナイトを飾ってみたりしてはどうでしょうか？綺麗なオブジェを見るだけでも気持ちが楽になるかもしれませんよ。オルゴナイトとは自然界に存在する生命エネルギーを吸収し、ポジティブなオルゴンエネルギーを発生するものです。 金運、魔除け、 霊感、健康など持っている人のチャクラに作用しエネルギーを高めていきます。とても癒やされる高級感のあるインテリアです。個人の好みや感受性によっても異なる効果を持つ場合がありますので、自分に合ったものを見つけて試してみることをおすすめします。 ネガティブなエネルギーやスマホやコンピュータなどの電子機器から発せられる電磁波から身を守り、環境を浄化する力を持っています。部屋やオフィス、パーソナルスペースなどに配置することで、ポジティブなエネルギーを増幅し、マイナスの影響を軽減します。身体のエネルギーのバランスを整えるのに役立ち、身体、心、精神の調和を促てくれます。瞑想の状態に入りやすくする効果もあります。その存在感や自然な美しさは、リラックスをもたらし、ストレスを軽減します。ベッドルーム、キッチン、玄関、リビング、車庫など、空気やエネルギーが滞る場所に置いてその空間をご自身のパワースポットにしたり、 ネックレスやピアス、キーホルダー 、ストラップなどアクセサリー、ジュエリー、チャームとして身につけ、持ち歩いたりすることもおススメです。【注意事項】・インポート商品です。多少の傷や作りの甘さがある場合がありますが、ご理解いただける方のみご購入をお願いします。・撮影時の環境などにより色の見え方が写真と実際の商品と多少異なることがございます。ご了承ください。・少量の気泡が含まれることがあります。また、石の大きさ、色に違いがあることご了承ください。