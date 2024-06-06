河内光明作　銀製ワインピッチャーとワイングラス

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商品詳細
ご覧下さいましてありがとうございます。こちらは、通産大臣指定伝統工芸士の河内光明作の銀製ワインピッチャーとワイングラスで御座います。ワイングラスは高さ85mm,直径44mmピッチャーの方は、高さ140mmです。どちらにも、丸に木瓜紋の家紋が施されています。桐箱の蓋裏には作者の名前入です。
http://narcologia.ru/goods/recuperation57821.html
http://narcologia.ru/goods/moisture400569.html
http://narcologia.ru/goods/insignificant443582.html
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