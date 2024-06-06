有田焼　縁起物　福寿の鯉　福の鯉　寿の鯉

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商品詳細
有田焼 勝山窯の錦鯉の置物です。有田焼磁器の希少な名品です。錦鯉の背中には、上から見たらそれぞれ 《福》と《寿》が描かれ、縁起物として作られました。実際に泳いでいるような躍動感のある動きがよく表されています。写真8枚目の商品裏の丸い穴ですが、壁掛け用として1対の登り鯉を飾る事が出来ます。5枚目のように上向きでお飾り出来ます。新品未使用ではありますが、商品自体は綺麗な状態ですが、箱と説明カードがシミが目立ちます。以上ご理解のある方ご購入どうぞ宜しくお願い致します。発送に関しましては、充分に注意して荷造りさせて頂きます。【サイズ】 （大） 幅 43.5㎝ 奥行 12㎝ 高さ 14.5㎝ （小） 幅 39㎝ 奥行 10㎝ 高さ 12㎝※ 木製の台は、商品ではありません。素材...陶器・磁器
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http://narcologia.ru/goods/interconnect809470.html
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