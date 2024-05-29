超お気に入り！アザラシの置物

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[1-136] スウェーデンガラス置物「アザラシ」



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【別注品】WWF/世界自然保護基金 ARABIA アザラシの置物



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センテックス社 アザラシ フロッキー - 通販 - pinehotel.info

素材···陶器・磁器テイスト···その他外国製のアザラシの陶器です。プスプクな感じが出ていて、愛嬌のある顔。デパートの骨董品展で買いました。すごくかわいいです！手のひらに乗せると最高です！！☆商品の桁が、通常の品物と違うので、お買い上げには、ご注意下さい。おもちゃジャンル···その他キャラクター···その他性別···男女兼用種類···その他素材···その他種類···その他素材···陶器・磁器素材···その他テイスト···その他テイスト···北欧モダン