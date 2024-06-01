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- 最終値下げ⭐︎高品質⭐︎超激安モスアゲート⭐︎¥12,000→¥4,727
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商品詳細
購入後、1ヶ月未満。モスアゲート 1点¥6,000程度ザクザクスフィア2点全部キラキラしてます‼︎合計3点内訳¥5,505メルカリ10%¥550送料¥455商品¥4,500モスアゲート1点¥6,000程度で購入したので、かなりお得かと思います。商品代だけでも、4,500。超激安商品となります。台座付きません。素人が計測している為、正確ではありません。当方、ストーン初心者のため、ストーン名・原産国など答えられません。ご了承下さい。お値引き不可。自宅保管のため、中古扱いとさせて頂きます。NC・NRにてご対応できるかたのみ、宜しくお願い致します。天然石特有のかけや、ひびがあるかもしれません。神経質な方は、ご購入をお控え下さい。
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石街 AAA モスアゲート 12mm ブレスレット 天然石 仕事運 繁栄 170mm
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モスアゲート(苔瑪瑙) 丸玉 72mm｜天然石丸玉 通販のキラリ石
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