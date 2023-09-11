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商品詳細
●ヴィンテージ1959年キャデラックビアリッツエルドラド固定電話です。未使用で箱、説明書付きのベストコンディションになります。※動作確認済みです。通話できます。家の電話線に差すだけでご使用頂けます。①電話が鳴るとクラクション音がな鳴り、ヘッドライトが点滅します。②電話をかける時、受話器を上げるとテールランプが赤く点灯します。レトロなアメリカンなお店を営んでいる方やカーマニアの方にはインテリアを彩る起爆剤になる事間違い無しです。【サイズ】車長：約26.5cm車幅：約9.5cm高さ：約7.3cm宜しくお願いします。
http://narcologia.ru/goods/encourage526472.html
http://narcologia.ru/goods/ordering441879.html
http://narcologia.ru/goods/forthcoming606192.html
ビンテージ キャデラック エルドラド 1959 電話機 Cadillac 最も優遇の ...
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