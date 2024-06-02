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“SALE” デコレ　コンコンブル　マスコットセット
商品番号 F85050171499
商品名

“SALE” デコレ　コンコンブル　マスコットセット
ブランド名 Fankle
特別価格 税込 3,120 円
在庫状況 あり

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商品詳細

「おむすび妖怪セット、パンのソファ、猫かぶりだるま、鯉好きわんこ、柏餅虎、鯉ケリケリ猫、リスのパン屋、月見大福猫、パン好きパンダ、甘党くまさん、くりくまマロンパン、あまおう大福猫、シロクマメロンパン」上記　13種1セットです。セット割引でお得です！通常定価総額:「9413円」(送料含まず)未開封未使用の暗所管理品をお届けいたします！バラ売りも対応可能です！バラ売りご希望の場合はご希望の品をコメントください。同種複数個用意できるものもあります。バラ売りは専用にてご案内しますので、バラ購入の方はこのページのセットは購入しないようご注意ください。
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