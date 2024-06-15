ルクルーゼ ミニフラワーボウルセット

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商品詳細
ルクルーゼのペパーミントブルーとパステルパープルのセットです☆お皿/お椀/デザート食器···ペア(2つ)カラー···パープルグラス/カップ/酒器···ペア(2つ)素材···陶磁器(セラミック)在庫一セットのみ
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