激レア未使用品1996年製CapitalIndustri.,inc.NBAOfficialキャピタル製NBAJAPANGAMESTOKYO1996公式T-シャツ1996年に東京ドームで行われたNBA公式戦オーランド・マジック（OrlandoMagic）VSニュージャージー・ネッツNewJerseyNetsの会場限定公式グッズです。メーカー：CapitalIndustriカラー：ホワイトサイズ：3L（表記サイズ）素 材：コットン100%生産国：日本製管理番号：4065実寸サイズ全て平置き・自然な感じで採寸しています。お手持ちの服と比較してください。＊素人採寸のため若干の寸法違いはご了承いただきご参考にしてください。・肩幅：約53cm・身幅：約57cm（脇の下で採寸）・着丈：約74cm（後ろ側で採寸：襟元から腰下まで）・袖丈：約21cm・裄丈：約49cm(後ろ側首元センター～首回り～肩～袖口)＊あくまでも参考としてください。状態（写真参照ください）未着用品です。ご不明点やサイズに関し再確認をご希望の場合は、ご検討中にお問い合わせください。その他、あくまでも古着のため記載に無い汚れ等がある場合が御座いますが、USED品としてご理解をお願い致します。＊折りたたんで発送しますので、梱包時のたたみシワ等はご了承ください。＊室内、蛍光灯の下で撮影しています。＊モニター環境の違いにより実物と色味が異なる場合があります。



激レア NBA JAPAN GAMES TOKYO 1996 公式Tシャツ 3L | フリマアプリ ラクマ



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