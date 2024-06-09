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【最高デザイン】FENDI ネクタイ　ズッカ柄　デカロゴ　イタリア製　シルク
商品番号 W36064444768
商品名

【最高デザイン】FENDI ネクタイ　ズッカ柄　デカロゴ　イタリア製　シルク
ブランド名 フェンディ
特別価格 税込 1,599 円
在庫状況 あり

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商品詳細

⭐️期間限定　フォロー割セール開催中⭐️⭐️可能な限りで値下げ交渉承ります　是非ご検討下さい⭐️●ブランドFENDIフェンディー●商品説明・ズッカ柄のネクタイになります。ビッグFビッグロゴ総柄●カラーブルー青●コンディション使用感や、裏面にほつれなど御座います。画像にてご確認ください。まだまだ御愛用いただける商品かと思われます。※あくまでused品になります。神経質な方はご購入をご遠慮いたしますようお願い致します。柄・デザイン···ドットカラー···ブルー
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