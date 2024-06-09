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- 【新品未着用】FR2 DOKO× XLARGE Tシャツ ホワイト Lサイズ
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商品詳細
FR2の移動販売のFR2DOKOで販売のあったXLARGEのコラボTシャツになります。購入後未着用でタグもついたままになります。サイズはLサイズになります。カラー···ホワイト袖丈···半袖柄・デザイン···プリント（ロゴなど）季節感···夏
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