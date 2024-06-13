GOD SELECTION XXX

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商品詳細
GODSELECTIONXXXゴッドセレクション トリプルエックス3年くらい前のです。渋谷のB2'd別注の限定品です。マリリンモンローにyellowタグは他ではありません。今までできてる方に出会ったこともありません。古参ぶれます、たぶん。笑カラー···ホワイト季節感···夏
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