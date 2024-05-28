ジミーヘンドリックス Tシャツ モスキートヘッド バンT ジミヘン

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ご質問なければ、即購入OKです！終始無言OK→こちらからはご連絡差し上げますのでご安心下さい。⭕全て1点物ですので、早い物勝ちです。交渉中でも早く購入した人に権利があります。ご了承下さい。○ハウスクリーニング済み柔軟剤使用古着に抵抗感がある方、完璧な品をお求めの場合はご遠慮ください古着である事を理解される方古着コーデを楽しみたい方のご購入をお願いいたします。✅商品JimmyHendrixジミーヘンドリックスタイダイ柄ビッグプリントのTシャツです⭐︎とにかくスペシャルなデザイン。前面と背面のデザインの違いがたまらなくかっこいいです。この手のヴィンテージアイテムは手に入れづらくなっているため今のうちのご購入をお勧めします(^^)ご検討宜しくお願い致します。※PC環境によって色味が異なる場合がございます。説明に色の記載をしております。不安があればご質問お願い致します。着用感は✅実寸サイズを参考にお客様でご判断ください☑️サイズ表記XL✅実寸サイズ平置きで計測約cm最終画像背中計測着丈72肩幅54身幅脇下57.5✅状態多少の使用感はございますがその他大きなダメージはございません。➡️注意事項、圧縮する場合がありますコンパクトに畳み窮屈になります畳シワはご了承下さいご検討宜しくお願い致します(^^)