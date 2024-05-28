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jamiroquai silvertab バンドT levis ジャミロクワイ
商品番号 M23082259254
商品名

jamiroquai silvertab バンドT levis ジャミロクワイ
ブランド名 リーバイス
特別価格 税込 6,375 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ジャミロクワイのtシャツです。ものすごく褪色が進んでおり、首元がパンクしておりますが、この雰囲気が好きな方にはどストライクな状態だと思います。だからと言っても透ける心配がないほどボディの厚みも残っており、着衣に支障のあるダメージなどはございません。サイズもいい感じに縮んでおり、普段Lサイズを着用している方が少しゆったりと、XLサイズを着用している方がジャストで着れるサイズ感となっております。着丈約70肩幅約57身幅約58カラー···ブラック
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