Supreme - 15AW E.T. Tee

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supreme15AW使用感はありますがまだまだ着用可能です。お探しだった方、気になる方ございましたら是非ご検討くださいますようお願い致します。中古品になりますのでご理解の上、ご購入お願い致します。商品説明1982年に公開されたスティーブン・スピルバーグ監督の「E.T.」とのオフィシャルコラボBMXのバスケットのカゴにE.T.を乗せ空を飛ぶシーンは、映画史に残る名場面！当時映画の中で使用されていたKUWAHARAのBMXは、今もマニアの間で人気がありますね！タグ裏にはオフィシャルコラボである証として、E.T.のロゴも入ります。