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SWAYデザイン New Era キャップ 9TWENTY
商品番号 I74052738869
商品名

SWAYデザイン New Era キャップ 9TWENTY
ブランド名 ニューエラ
特別価格 税込 4,510 円
在庫状況 あり

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商品詳細

DOBERMANINFINITYのSWAYがデザインしたキャップです。2016年のファッション雑誌の懸賞で100個しか出回ってない超レアモノです。寒い時期に1シーズン(10回ほど)着用しただけで、状態はほぼ新品同様かと思います。購入よろしくお願いいたします！
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