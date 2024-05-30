グッチ　メンズ　ベルト

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商品詳細
かなり前のいただきもので、クローゼットに長期保管していました。ベルト自体は、目立った汚れや破れ等なく、ぱっと見ると、きれいですが、光にあてると、細かな汚れがわかります。バックルは、着用するとわかりづらいですが、経年劣化による細かなキズやサビがあります。貴金属磨きで、大まかには磨いています。中古品であることをご理解の上、ご検討ください。ゆうゆうメルカリ便または、らくらくメルカリ便のどちらかで発送します。全長約106㌢最大穴まで約104㌢最小穴まで約88㌢幅約3㌢
http://narcologia.ru/goods/composite154854.html
http://narcologia.ru/goods/stage740997.html
http://narcologia.ru/goods/reproduce910055.html
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