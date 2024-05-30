パーフェクトブルー　CHAM　Tシャツ　デッドストック

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商品詳細
デッドストックのパーフェクトブルーTですデッドストックでこちらで購入したのですが着ることなく未使用で保管しておりました肩幅44身幅50着丈66袖丈20パプリカ パーフェクトブルー チャム みま satoshikonセル画 グッズ アニメ 日本 アニメーション 00s90sTシャツ perfectblue00's2000年代 1990
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