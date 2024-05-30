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パーフェクトブルー　CHAM　Tシャツ　デッドストック
商品番号 H63605129417
商品名

パーフェクトブルー　CHAM　Tシャツ　デッドストック
ブランド名 Hvital
特別価格 税込 3,920 円
在庫状況 あり

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商品詳細

デッドストックのパーフェクトブルーTですデッドストックでこちらで購入したのですが着ることなく未使用で保管しておりました肩幅44身幅50着丈66袖丈20パプリカ　パーフェクトブルー　チャム　みま　satoshikonセル画　グッズ　アニメ　日本　アニメーション　00s90sTシャツ　perfectblue00's2000年代　1990
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