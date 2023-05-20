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ato アトウ　メンズ　ベルト
商品番号 B12950633365
商品名

ato アトウ　メンズ　ベルト
ブランド名 アトウ
特別価格 税込 2,090 円
在庫状況 あり

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商品詳細

素材···本革カラー···ブラック15年程前に購入して、使用は10回以下で、保管してました。ベルトとしては革部分にクセや傷も、それほど無く、状態は良いと思います（写真でご確認下さい）製品仕様上、サイズ（長さ）の調整出来ませんバックル裏面にやや傷有り
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