ato アトウ　メンズ　ベルト

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素材···本革カラー···ブラック15年程前に購入して、使用は10回以下で、保管してました。ベルトとしては革部分にクセや傷も、それほど無く、状態は良いと思います（写真でご確認下さい）製品仕様上、サイズ（長さ）の調整出来ませんバックル裏面にやや傷有り