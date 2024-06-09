ルイヴィトン ジッピーウォレット M62121 モノグラム・アンプラント

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◯ブランド名：ルイ・ヴィトン◯カラー ：マリーヌルージュ◯型番 ：M62121◯サイズ ：縦10.5cm 横19.5cm◯札入れ ：3ヶ所◯小銭入れ ：1ヶ所◯カードポケット：12ヶ所◯ポケット ：3ヶ所◯箱つき◯美品