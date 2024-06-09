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ルイヴィトン ジッピーウォレット M62121 モノグラム・アンプラント
商品番号 S12793389722
商品名

ルイヴィトン ジッピーウォレット M62121 モノグラム・アンプラント
ブランド名 ルイヴィトン
特別価格 税込 15,275 円
在庫状況 あり

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商品詳細

◯ブランド名：ルイ・ヴィトン◯カラー　　：マリーヌルージュ◯型番　　　：M62121◯サイズ　　：縦10.5cm　　　　　　　横19.5cm◯札入れ　　：3ヶ所◯小銭入れ　：1ヶ所◯カードポケット：12ヶ所◯ポケット　：3ヶ所◯箱つき◯美品
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